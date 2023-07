OSIMO - Sei auto danneggiate ieri notte al Maxiparcheggio di via Colombo. Un nordafricano sulla trentina d’anni ha imbracciato un estintore trovato sul posto e ha rotto i finestrini di alcune auto al primo piano del parcheggio coperto.

Dalle telecamere di videosorveglianza della struttura si vede che un uomo di colore verso le 2 di notte entra a piedi e si dirige nel piano centrale dove parcheggiano i residenti del centro abbonati e inizia a rompere alcuni finestrini. Non è chiaro se lo ha fatto per cercare qualcosa da rubare dentro gli abitacoli o se è stato un atto vandalico, in preda a crisi di astinenza o ai fumi dell’alcol.

I danni



Sta di fatto che ieri mattina i proprietari delle auto hanno ritrovato i vetri in frantumi. Tra quelle prese di mira anche una di proprietà del Comune, una Nissan Leaf full electric, acquistata appena lo scorso inverno e ritrovata col vetro posteriore sinistro rotto. Una delle vittime ha rivelato l’accaduto con un post su Facebook nel gruppo pubblico di Osimo: «L’ennesima riprova -scrive- di quanto la nostra Osimo stia sprofondando nel degrado l’abbiamo avuta la notte scorsa dove al Maxiparcheggio qualcuno ha sfasciato i finestrini di diverse auto».

Il blitz è avvenuto nel secondo dei tre piani, quello centrale, definito dalla vittima, residente in centro, il «più imboscato e talvolta inquietante soprattutto di notte e che gentilmente viene riservato ai residenti del centro storico che pagano 100 euro per avere questo ennesimo privilegio a differenza dei non residenti cui diamo il servizio migliore più sicuro perché dei residenti non importa nulla davvero a nessuno».

La denuncia appello del cittadino si allarga oltre il blitz: «Tra continui schiamazzi notturni, divieti di parcheggio, strade interrotte e assoluta mancanza di parcheggi, è un disastro. E -racconta- quando dopo giri interminabili miracolosamente riusciamo a trovare un parcheggio intorno o dentro le mura si ha sempre l’ansia di come ritroveremo l’auto il giorno successivo, se la ritroveremo. La nostra qualità di vita è davvero ai minimi storici. C’era alla fine il Maxiparcheggio che, ben ché scomodo, si pensi solo al Tiramisù che chiude alle 23, lo si reputava sicuro, ora sappiamo che neanche quello lo è, e ovviamente Osimo Servizi non risponde in alcun modo di quanto accade all’interno». A proposito di questo, molti sui social hanno pensato che l’ingresso a pagamento nel parking di via Colombo comportasse una responsabilità diretta della società comunale che lo ha in gestione in caso di danneggiamenti dovuti a terzi.



Le indagini



La stessa Osimo Servizi commentando il post della vittima, ha precisato che «le forze dell’ordine sono state opportunamente avvertite, hanno prelevato il materiale video da tutte le telecamere di sicurezza interessate e stanno facendo tutti gli accertamenti e le indagini del caso. La zona del Maxiparcheggio e del Tiramisù sono le più controllate della città con oltre 30 telecamere di ultima generazione che funzionano h24» tuttavia «il parcheggio è non custodito, il sistema di videosorveglianza è installato in obbligo alla sicurezza della struttura ed al sistema antincendio». In sostanza Osimo Servizi risponde solo per danni causati dalla struttura.