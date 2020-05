Osimo, dopo la lettera del sindaco il dirigente dà il via libera al pagamento della perizia per gli ex magazzini

OSIMO – La scossa data dal sindaco ai dirigenti comunali con la lettera inviata giovedì ha sortito ieri un lungo confronto. Da una parte la politica che chiede di accelerare alcune pratiche per rispondere alla programmazione e dall’altra i tecnici che invocano prudenza per le entrate mancate dai rinvii di tasse e imposte. Alla fine il compromesso: la dirigente delle Finanze ha chiesto a tutti gli uffici di indicare incassi certi e relative esigenze amministrative. Entro due settimane dirà così al sindaco come far quadrare i conti e portare in consiglio a giugno il consuntivo 2019 con un avanzo da usare per una variazione al bilancio 2020. In tutto ciò la dirigente ha anche dato l’ok alla liquidazione dei mille euro per la perizia sugli ex magazzini Campanelli che giovedì aveva rifiutato di firmare facendo infuriare Pugnaloni. © RIPRODUZIONE RISERVATA