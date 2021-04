Due operai volano da 5 metri dentro un capannone: uno è in condizioni molto gravi

OSIMO - Un grave infortunio sul lavoro si è verificato questa mattina in una ditta di Osimo Stazione. Due operai sono precipitati da un’altezza di circa 5 metri all’interno della Emmebi Plast di via Crispi. Uno dei due è rimasto ferito gravemente, l’altro in maniera lieve. Subito è stato dato l’allarme al 118 che ha inviato sul posto l’elicottero e un’ambulanza. L’operaio più grave è stato trasferito in volo all’ospedale di Torrette, in codice rosso. Accertamenti in corso da parte della polizia.

