Cellulare al volante, allarme rosso: in due anni le multe sono quadruplicate

OSIMO - Automobilisti più indisciplinati. Aumentano del 50% gli incidenti stradali e quadruplicano le multe per l’uso di cellulare alla guida. Lo si evince dal report diffuso ieri dalla polizia locale di Osimo sull’attività svolta nel 2021. Un dato desta stupore: se nel 2019 furono appena 12 le multe per l’uso di smartphone durante la guida, nel 2020 salirono a 29 e l’anno scorso addirittura a 46, in pratica in due anni si è passati da una media di una a quattro multe ogni mese.



Il dato sulle sanzioni per assenza di revisione o assicurazione dei veicolo segue invece un trend nazionale, gonfiato anche dal fatto che nel 2020 causa i lunghi periodi di lockdown la circolazione stradale si era di molto ridotta. Nel 2021 con maggiori mezzi in strada e l’aumento dei controlli, i dati sono saliti vertiginosamente. Basti pensare che gli agenti della locale l’anno scorso hanno svolto 1.133 posti di blocco, con 4.917 veicoli controllati e 8.737 persone identificate, di cui 10 hanno esibito documenti falsificati. Durante i controlli, grazie all’implementazione della strumentazione, 334 sono stati i veicoli sottoposti a fermo e sequestro amministrativo di cui 292 per circolazione senza copertura assicurativa (nel 2020 furono appena 99), mentre 666 sono state le sanzioni per veicoli senza revisione (97 nel 2020).

L’aumento della circolazione stradale nel 2021 ha comportato anche un incremento del 50% degli incidenti rilevati dalla polizia locale, passati da 82 a 116 (di cui uno mortale), con 2.742 punti decurtati dalle patenti, anche qui in crescendo rispetto ai 2.174 del 2020 e ai 1.718 del 2019. Cala invece l’attività di polizia giudiziaria: da 488 a 351 pratiche relative a indagini delegate, notifiche e comunicazioni di reato. In attesa delle 34 nuove spycam che arriveranno dopo l’approvazione del bilancio 2022, il comando di polizia locale gestisce oltre 80 telecamere di videosorveglianza e, l’anno scorso, in 42 circostanze sono state richieste le immagini dalle forze dell’ordine per indagini su reati commessi a Osimo.

In tema di polizia ambientale sono stati svolti 211 sopralluoghi anche per il rispetto delle ordinanze sindacali in tema di igiene e sanità, riscontrando 28 violazioni, mentre in 3 casi i proprietari sono stati segnalati all’autorità giudiziaria. In tema commerciale sono stati 326 i controlli rivolti alla gestione del mercato settimanale e di quelli straordinari, mentre a livello edilizio sono stati 266 i pareri per le occupazioni di suolo pubblico, 44 per i trasporti eccezionali e 18 le pratiche edilizie, queste ultime dimezzate in due anni.



Aumentano infine i permessi sosta, da 1.290 a 1.363, di cui quelli per residenti rappresentano l’80% e sono saliti in un anno da 990 a 1.087. «Numeri eccezionali che certificano la presenza e l’impegno dei nostri operatori guidati dal Comandante Buscarini, attività degne di una città capoluogo di provincia, ma con personale più ridotto» commenta l’assessore alla sicurezza Federica Gatto. Che ricorda l’attività formativa svolta nelle scuole dalla polizia locale e la nuova strumentazione, con tablet per accertamenti digitali di sanzioni e rilievi dei sinistri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA