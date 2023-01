OSIMO - Ladri in azione alla vigilia di San Silvestro. Nella solita fascia oraria del tardo pomeriggio, verso le 19-19,30 di venerdì scorso, due malviventi hanno messo in agitazione i residenti della zona di campagna che si sviluppa tra San Paterniano e Villa. Il tam tam sui ladri che si stavano aggirando tra le due frazioni osimane si è subito diffuso sui social con alcuni cittadini che hanno dato l’allarme e invitato tutti a fare massima attenzione.

Il primo colpo poco dopo le 19 in via Gattuccio, verso l’intersezione con via Molino Guarnieri, la stradina di campagna che scende da Osimo in direzione di località Cucchiarello, dove si trova il consorzio agrario.



L’incursione



I malviventi sono entrati in una villa isolata passando dal pian terreno, approfittando dell’assenza dei proprietari di casa e di cani sciolti. L’allarme è scattato regolarmente costringendo i ladri ad agire frettolosamente, ma in pochi minuti sono riusciti comunque a rubare oggetti preziosi come monili d’oro del valore di migliaia di euro e soprattutto due pistole regolarmente detenute per uso sportivo. L’antifurto della villa li ha costretti a scappare prima di saccheggiare le altre stanze. In effetti in circa 10 minuti i proprietari, allertati dall’allarme, sono rientrati trovando la porta finestra forzata e il portone aperto, dal quale evidentemente i ladri sono fuggiti via. Un secondo colpo, molto probabilmente per mano degli stessi malviventi, è stato tentato a circa 4 chilometri di distanza, in via Striscioni, la strada provinciale che attraversa Villa e dove si trova il PalaBaldinelli.

I ladri sono entrati nel grande giardino privato della villa dell’imprenditore Mauro Fringuelli, senza sapere che da 30 anni lavora proprio nel settore dei sistemi di sicurezza e antifurto. Così, appena hanno provato ad avvicinarsi all’immobile, si sono attivati i sensori perimetrali esterni che hanno fatto scattare le luci di sicurezza del giardino e l’allarme. Dalle immagini della telecamera di videosorveglianza applicata sul cancello esterno si vedono due ladri che scappano a piedi. «Eravamo dentro casa io e mia moglie quando è scattato l’allarme, ci siamo affacciati e abbiamo visto due giovani, altri circa un metro e ottanta, vestiti di nero, che fuggivano velocemente verso la campagna» racconta Fringuelli, che per fortuna ha installato un sistema antifurto d’avanguardia, sia interno che esterno, con telecamera che nonostante il buio riprende immagini a colori.



L’indagine



Sul posto sono subito intervenuti i militari della stazione e del Norm di Osimo per avviare la ricerca nella zona: nessuna traccia, però, dei banditi che evidentemente avevano un complice in auto ad attenderli, grazie al quale si sarebbero spostati dal Gattuccio a Villa. L’amministrazione comunale, che da anni promuove bandi per fornire contributi ai privati che installano sistemi di sicurezza utili a evitare furti ed aiutare le indagini delle forze dell’ordine, sta per installare 34 nuove telecamere ad Osimo, alcune Ocr nelle frazioni periferiche rimaste scoperte.