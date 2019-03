Ucciso dal rimorchio: l'autista del tir indagato per omicidio stradale

di Talita Frezzi

AGUGLIANO - Era un uomo di cultura, di scienza e di coscienza Huub Pistoor, 56 anni olandese, di professione ingegnere informatico. È lui la vittima del tremendo incidente stradale di venerdì lungo la Sp2, nel tratto di via dell’Industria tra Polverigi e Agugliano. Pistoor, nato a Zwaag ma residente da tempo in via Gandhi a Osimo, separato e padre di una ragazza, stava viaggiando al volante della sua Fiat Punto nera proveniente da Chiaravalle in direzione Polverigi.