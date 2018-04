Ubriaco irrompe in casa dell'ex e sfascia tutto: fermato di carabinieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSIMO – Ubriaco irrompe in casa dell’ex e sfascia tutto: la posizione è al vaglio dei carabinieri di Osimo che l’hanno fermato. Si tratta di un 50enne anche lui osimano che, in stato di ubriachezza, si era recato a casa della su ex fidanzata per cercare dei chiarimenti. Il confronto tra i due non ha però preso la piega voluta e l’uomo ha iniziato a inveire, a dare calci e pugni a mobili e suppellettili dell’appartamento della ex. Solo il tempestivo intervento degli agenti, chiamati dalla donna, ha consentito di riportarlo alla calma e di evitare il peggio.