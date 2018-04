Ubriaco alla guida finisce fuori strada Ritirata la patente

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LORETO - Un operaio romeno di 28 anni residente a Loreto venerdì scorso alle 5 del mattina alla guida di un’Audi A3, in via Brecce ha perso il controllo ed è uscito di strada. Il giovane, in evidente stato di ebbrezza tale da non permettergli quasi di stare in piedi da solo, è stato sottoposto ad accertamento etilometrico dai carabinieri, risultando positivo per un valore illegale pari a 1,93 g/l. Gli è stata ritirata la patente e trasmessa alla Prefettura.