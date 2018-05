Ubriaco e drogato si schianta â€‹in scooter e rimedia una denuncia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CASTELFIDARDO – Ubriaco e drogato si schianta con lo scooter e finisce all’ospedale, ma finisce la notte brava con una denuncia.I carabinieri della Compagnia di Osimo hanno denunciato per guida in stato di ebrezza alcolica e di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti e rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici e tossicologici, un 30enne nato in Tunisia e residente a CastelfidardoAlle ore 03:30 della notte scors l’uomo ha perso il controllo del mezzo, cadendo violentemente a terra a Campocavallo di Osimo e venendo assistito e trasportato con urgenza dal personale del 118 all’Ospedale di Torrette di Ancona, in evidente stato di ubriachezza e di alterazione psico-fisica dovuta al mix micidiale di alcool e di sostanze stupefacenti. Nonostante l’evidenza dei fatti e del proprio precario stato di salute e deambulazione, lo stesso, alla richiesta dei militari operanti di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici e tossicologici, si rifiutava e pertanto scattava immediatamente la denuncia.