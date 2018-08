Universitari ubriachi in piazza tra urla e schiamazzi: otto denunciati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSIMO – Visibilmente ubriachi bivaccavano, con evidenti schiamazzi, in piazza Torino ad Osimo.La festicciola è stata interrota dai carabinieri che hanno ammonito e denunciato per ubriachezza molesta in luogo pubblico un 256enne di Bologna, 25enne di Como, 22enne di Collecchio, 23enne di Cassino, 19enne di Bari, 25enne di Macerata, 23enne di Bisceglie e un 19enne di Barletta. Sono tutti studenti universitari.