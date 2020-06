I turisti tornano ad affacciarsi in città: scatta il mini tour “Osimo in pillole”

OSIMO - Garantire una estate di eventi e possibilità ai turisti nonostante le limitazioni per le norme anti-Covid. L’amministrazione sta lavorando su più fronti per rendere comunque attrattiva la città. Oltre ai cinque itinerari outdoor lanciati a fine maggio, con visite guidate su prenotazione allo Iat di via Fonte Magna, ecco ora la “Osimo in pillole”, tour di 60 minuti disponibili tutti i giorni, mattina e pomeriggio e senza prenotazione, con partenza sempre dal punto Iat. Sarà poi aperto dal 3 luglio un ulteriore sportello informativo sotto il loggiato, che tutti i giorni darà informazioni ai visitatori.

LEGGI ANCHE:

Capannone in fiamme: tre autobotti per domare il rogo. Evacuate dagli uffici 20 persone



E poi, dopo il restyling del sito web del Comune, ecco il rinnovato portale di Osimo Turismo condiviso con gli operatori dell’associazione Abc Turismo, che dal canto loro ha lanciato la card per gli sconti a soci e clienti. «Da un paio di settimane - commenta l’assessore al turismo Michela Glorio - assistiamo ad un ritorno di turisti in città, l’accoglienza è strepitosa da parte degli operatori economici, che hanno ampliato il servizio attraverso dehors e tavoli all’aperto, nel pieno rispetto delle regole imposte dal Covid. Un servizio importante da parte delle attività economiche a cui va il nostro ringraziamento, ma anche l’amministrazione sta facendo la sua parte». Tra le altre iniziative evidenziate da Glorio c’è “Tramonti a Montetorto”: da settimana prossima tutti i giovedì di luglio e agosto sarà possibile assaporare la storia romana conservata a Casenuove, dove c’è il sito di produzione di vino e oli tra i più importanti e ben conservati d’Italia. Dopo il successo dell’anno scorso e grazie alla collaborazione con la Cantina Montetorto riparte l’iniziativa quattro gli orari di partenza delle visite guidate al sito archeologico tra le 18,30 e le 20 e poi degustazione di vini.

Il Pd intanto, con una mozione presentata ieri dai consiglieri Eliana Flamini e Matteo Canapa e la collaborazione dell’Anpi, propone il “Percorso della memoria e della pace”, un tracciato ciclopedonale nei luoghi storici della Valmusone, coinvolgendo cippi e monumenti anche di Offagna, Filottrano, Castelfidardo e Loreto. L’assessore alla cultura Mauro Pellegrini invece, dopo aver salvato la mostra sulla street art di Keith Haring e Paolo Buggiani con inaugurazione il 23 luglio a Palazzo Campana, sta lavorando per riproporre anche il format dei “Venerdì di Luglio” seppur in tono minore, affiancati dagli incontri musicali al chiostro di San Francesco.

La Cna locale, critica sulla questione della variante a nord nei giorni scorsi, plaude ora all’amministrazione Pugnaloni per questo impegno su turismo e cultura: «E’ importante il segnale lanciato dal Comune che ha confermato la mostra dell’artista americano, fondamentale per la ripresa del turismo che ha subito un duro colpo dal Covid». Ed anche i 5 itinerari Osimo outdoor «si collocano in una strategia che appoggiamo incondizionatamente». Per Luigi Giambartolomei, coordinatore Cna Osimo, «i soggetti del turismo pubblici e privati stanno rispondendo molto bene alla crisi. Sarà una dura lotta che dovremo in ogni modo vincere, ma siamo sulla strada giusta ed apprezziamo lo sforzo messo in campo dal Comune e dall’associazione Abc».

© RIPRODUZIONE RISERVATA