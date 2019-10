Case fantasma: truffatore â€‹smascherato dalle Iene finalmente in carcere

Marco Piergiacomi, osimano di 41 anni

OSIMO Tra il 2007 e il 2013 s’era costruito una solida fama di truffatore seriale, soprattutto affittando case fantasma, e per questo aveva collezionato decine di denunce e diverse condanne nei tribunali di, Piacenza, e Milano.Finché ieri la giustizia gli ha presentato il conto, sotto forma di una pena da scontare per un totale quattro anni e otto mesi di reclusione. Ieri mattima, già sottoposto a sorveglianza speciale proprio per i suoi trascorsi, è stato fermato dai carabinieri di Osimo mentre si aggirava in centro storico e, dopo la notifica del “provvedimento di pene concorrenti”, trasferito al carcere di Montacuto per scontare la pena.Nel 2017 il finto agente immobiliare era finito anche nel mirino delle Iene. Un’inviata de, popolare trasmissione di Italia 1, si era finta interessata ad un appartamento in affitto a Macerata con l’inserzione pubblicata sul web da un certo Marco. Al telefono poi l’agente immobiliare aveva rivelato di essere proprio Marco Piergiacomi dell’agenzia 07000 Immobiliare.