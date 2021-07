«Prelievi anomali, deve fare una carta nuova». Ma era un truffatore che riesce a sfilargli 6mila euro

OSIMO - Un osimano di 27 anni vittima di una truffa da parte di un falso operatore di Poste Italiane, che gli fa perdere oltre 6mila euro. Ieri il ragazzo si è recato al commissariato di polizia di Osimo per sporgere denuncia dopo che, tra venerdì e sabato, aveva effettuato due bonifici per trasferire denaro dalla propria carta Postepay ad un altro conto corrente indicato via telefono da un falso operatore delle Poste.

Il primo contatto venerdì a mezzogiorno, quando al cellulare del 27enne arriva un sms da Poste Info che informa del blocco della Postepay e che, dunque, bisogna cliccare sul link inviato nel messaggio. Il ragazzo viene indirizzato ad un sito che gli chiede di inserire i dati sensibili della carta a lui intestata e falsamente bloccata. Poco dopo gli arriva una telefonata da un numero con prefisso di Milano il cui interlocutore si presenta come un operatore delle Poste, riferendogli di transazioni anomale sulla carta di 350 euro e che quindi bisognava bloccarla e farne una nuova per evitare ulteriori ammanchi. In sostanza con questa bugia, il 27enne è stato convinto a trasferire la somma che aveva nella sua Postepay su un’altra carta, i cui estremi gli sono stati forniti dall’operatore, che gli ha fatto bonificare venerdì 3.500 euro e sabato altri 2.900. Prima di fare i bonifici il ragazzo ha verificato su internet la provenienza di quel numero fisso dal quale aveva ricevuto le disposizioni e in effetti risultava riferibile alla Polizia Postale di Milano, per questo ha poi dato seguito alle disposizioni, inviando i bonifici sulla carta indicata al telefono dal truffatore recandosi a uno sportello Atm delle Poste. Poi per scrupolo ha telefonato al numero verde del servizio clienti PostePay per avere informazioni sulla nuova carta dove aveva bonificato i soldi, ma l’operatore è caduto dalle nuvole, riferendo che non ne sapeva nulla. Solo a quel punto ha realizzato di essere vittima di un raggiro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA