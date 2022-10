Tremendo schianto tra due auto lungo la Statale: muore una ragazza di 22 anni

OSIMO - Dramma attorno alle 21 lungo la statale nei pressi del centro commerciale Cargo Pier dove una vettura condotta da una ragazza di 22 anni (A.C., le sue iniziali) dipendente di un negozio proprio del Cargo Pier si è scontrata contro un'altra auto. Un impatto devastante che non ha dato scampo alla giovane. Sul posto oltre ai vigili del fuoco è intervenuta l'automedica di Osimo e quella di Loreto ma per la ventiduenne non c'è stato nulla da fare.

La giovane è morta sul colpo mentre il conducente dell'altra vettura - un ventenne - è stato trasportato al pronto soccorso dell ospedale di Torrette con un codice di media gravità.