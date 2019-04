Tremendo frontale tra auto: due feriti, uno estratto dalle lamiere dai pompieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSIMO - Violento schianto frontale, due feriti portati all'ospedale. Per uno è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco che lo hanno estratto dalle lamiere.L'incidente è avvenuto intorno alle 17 all'Aspio di Osimo, all'incrocio tra le vie D'Ancona e Cittadini. Due auto si sono scontrate frontalmente per cause ancora al vaglio dei carabinieri. I conducenti delle due auto sono stati portati all'ospedale. La strada è stata chiusa, ciò ha portato pesanti ripercussioni sulla viabilità in un orario di punta, con lughe file e rallentamenti.