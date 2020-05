Tre rom sfilano l'incasso all'addetto del distributore: condannati un uomo e due donne

OSIMO – Momenti di concitazione al distributore di metano lungo la statale Adriatica a Osimo Stazione. Il dipendente di turno in orario di chiusura si è visto sfilare il portafogli da tre giovani ladri, due donne e un uomo di età compresa tra i 24 e i 30 anni.

Per fortuna i carabinieri della stazione e del Norm di Osimo stavano svolgendo un servizio di controllo in zona e sono riusciti a bloccare in flagranza i tre giovani nomadi di etnia rom residenti in provincia di Torino, con ancora addosso gli 850 euro sotrattai all'addetto al rifornimento. Una delle due donne è stata condannata a un anno, mentre all’altra donna e all’uomo complici la pena è stata di 6 mesi di reclusione.

