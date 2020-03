Travolto da un autocarro in piazza Boccolino: l’anziano perde una gamba

OSIMO - L’80enne investito lunedì mattina in piazza Boccolino ha perso una gamba che era rimasta sotto al furgone. L’anziano era stato travolto da un autocarro che stava facendo una manovra in retromarcia per rifornire un’attività commerciale del centro. L’arto inferiore destro aveva subito i traumi peggiori con una delicata operazione svolta a Torrette, al termine della quale i medici hanno potuto solo amputarlo per evitare il peggio. Man a mano l’80enne verrà estubato per vedere se riuscirà a sostenere le funzioni vitali senza i macchinari. La prognosi rimane dunque riservata.

