Il traffico di cocaina scoperto anche grazie ai cittadini Segnalazioni molto utili

ANCONA - Potranno fare scena muta, oppure cercare di scagionarsi dall’accusa di aver gestito un maxi giro di cocaina che – secondo la procura – avrebbe raggiunto tre province marchigiane, fruttando oltre 150 mila euro al mese. Si svolgerà domani mattina l’udienza di convalida per il 50enne Claudio Papa e per il 38enne di origine albanese Florian Hila, arrestati dai carabinieri di Osimo al termine di un’operazione che ha portato al sequestro di un chilo e cento grammi di cocaina, trovata sia in un ufficio del supermercato di Passatempo gestito da Papa che nella sua abitazione osimana. Nessun sequestro, invece, per Hila, diventato cittadino italiano qualche giorno prima del blitz eseguito dai militari coordinati dal maggiore Raffaele Conforti e guidati dal luogotenente Luciano Almiento. Le udienze per convalidare l’arresto del 50enne e il fermo per il 38enne si terranno ma in tribunale davanti al gip Antonella Marrone.