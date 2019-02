Pusher litiga nel parcheggio e fa scoprire 7 chili di marijuana e cocaina

di Giacomo Quattrini

TOLENTINO - Colpo grosso dei carabinieri di Osimo che hanno arrestato un anello forte della rete di spaccio di droga. Una delle sua abitazioni a Tolentino. Durante un servizio preventivo finalizzato al contrasto proprio del consumo di stupefacenti lungo la vallata del Musone, i carabinieri del Norm di Osimo hanno ammanettato mercoledì un cittadino albanese di 30 anni trovato in possesso di 7 chilogrammi di droga e oltre 17mila euro, ritenuti dagli inquirenti i proventi dello spaccio, visto che l’uomo risulta disoccupato. I militari stavano svolgendo un controllo del territorio nella periferia sud di Osimo quando, quasi casualmente, si sono imbattuti in due persone che stavano litigando in un parcheggio in località Padiglione. Alla vista dei carabinieri i due hanno cercato invano di allontanarsi facendo insospettire ancora di più gli uomini del Norm in servizio di pattugliamento del territorio. Inevitabile è scattato il controllo sul posto, con i due uomini che si sono mostrati nervosi e agitati al momento della richiesta dei documenti da parte dei carabinieri.