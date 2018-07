Sterpaglie in fiamme Va in tilt anche la linea telefonica

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSIMO - Nel pomeriggio di oggi intorno alle 16 i vigili del fuoco sono intervenuti a Osimo in via Barbalarga per un incendio sterpaglie. Per cause in fase di accertamento andavano a fuoco le sterpaglie all'interno del fosso di scolo, le fiamme oltre la vegetazione interessavano anche circa trenta metri di linea aerea telefonica mettendola fuori uso. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la zona interessata dall'incendio. Non si segnalano persone coinvolte.