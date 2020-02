Ticket della sosta scaduto o non pagato: il sindaco multato 16 volte in un anno

OSIMO - Tra le 6.865 multe per ticket sosta scaduto o nemmeno pagato in centro ci sono anche 16 multe fatte al sindaco. Ieri su Facebook Pugnaloni ha pubblicato l’elenco delle sanzioni ricevute l’anno scorso per sosta irregolare negli stalli blu del centro storico. In dodici casi il grattino esposto nella sua auto era scaduto, per una multa dunque di 26 euro ogni volta, mentre in altre quattro circostanze il sindaco neanche l’aveva messo il ticket, beccandosi quindi una sanzione di 42 euro. In definitiva nel 2019 il primo cittadino ha versato nelle casse comunali 480 euro di multe per parcheggi irregolari in pieno centro.

Con questa operazione trasparenza Pugnaloni replica a chi, come la consigliera comunale delle Liste civiche Monica Bordoni, accusa vigili urbani e ausiliari di Osimo Servizi di accanimento contro i residenti, molti dei quali multati per non aver esposto il proprio pass sosta o per non averlo rinnovato nei tempi richiesti.

