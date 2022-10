Terribile delitto ad Osimo: donna di 41 anni massacrata di botte. La diretta dal luogo del delitto

OSIMO - Un'altra notizia che scuote le Marche dopo il tragico incidente di ieri a Serra San Quirico dove hanno perso la vita due donne. Questa mattina ad Osimo - zona Padiglione - è stata uccisa una donna di 41 anni, italiana, massacrata di botte da uno straniero. Grande caos e trambusto, non è escluso che l'autore del delitto sia compagno. Sulla drammatica vicenda hanno già avviato le indagini i carabinieri di Osimo.

La diretta Facebook con Maria Teresa Bianciardi

IL DELITTO PADOVANI

L'ha aspettata per due ore sotto casa, con un martello, determinato a portare a termine la sua missione. Massacrare Alessandra Matteuzzi, 56 anni, storia d'amore ormai finita e trasformata in persecuzione. Quando lei l'ha visto ha telefonato alla sorella, una disperata richiesta di aiuto: «Gridava vattene, ti prego, fermati», racconta Stefania. Giovanni Padovani, 27 anni, una dignitosa carriera di calciatore nelle serie minori e ambizioni da modello, è andato fino in fondo.

