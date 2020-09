Si uccide a 28 anni nel giardino di casa, la scoperta choc dei genitori

OSIMO - Una ragazza di 28 anni è stata trovata impiccata dai genitori nel tardo pomeriggio di sabato nella periferia di Osimo, nel giardino dell’abitazione di famiglia. La ragazza da anni soffriva di un male interiore e già qualche mese fa aveva tentato l’estremo gesto per farla finita. Ultimamente si era allontanata dalla sua città ma era tornata a Osimo per trovare i genitori. Sul posto della tragedia un’ambulanza della la Croce Rossa di Osimo i cui operatori hanno potuto solo constatare il decesso della giovane e i carabinieri della locale stazione per i rilievi del caso. © RIPRODUZIONE RISERVATA