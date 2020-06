Subito adottata Giulia, la gallina che razzolava in pieno centro

OSIMO - Come se non bastasse il traffico asfissiante nelle ore di punta, adesso a ingolfare via Colombo ci si mette pure una gallina. In realtà l’ impavida pollastra ha attraversato la carreggiata lunedì in tarda serata, quando il traffico era ormai nullo su una delle arterie principali che attraversa Osimo sulla direttrice Ancona-Macerata. La gallina è stata immortalata da una automobilista che se l’è vista di fronte. Un incontro insolito in pieno centro, poco prima del Crocifisso. La foto su Facebook ha provocato ilarità tra gli internauti, di cui uno s’è fatto avanti per accoglierla chiamandola col nome della sua salvatrice: Giulia. Lei stessa ha assicurato: «tutto ok. È nel giardino della sua nuova casa, si sta ambientando e si gode la fama acquisita».

