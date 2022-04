Stroncata dalla malattia a soli 47 anni, l'intera comunità in lacrime per la morte di Sandra

OSIMO - Ha lottato con grande forza e dignità, ma il male l’ha sopraffatta. Lutto ad Osimo per la morte di Sandra Rastelli, 47enne anconetana da tempo trasferita con il marito Mauro Mazzieri in via Flaminia I, alla fine della strada provinciale che da Osimo conduce a Osimo Stazione.

Dipendente nell’azienda di automotive R.I.Co, tra Osimo Stazione e Castelfidardo, Sandra si è spenta martedì sera, al termine di una lunga malattia, all’ospedale di Torrette attorniata dall’affetto del marito Mauro, della mamma Olga e della sorella Monia.

La camera ardente è stata allestita da ieri nella Casa Funeraria Vigiani a San Biagio. I funerali si terranno domani alle 9 nella chiesa Santa Maria Regina Pacis di Osimo Stazione. Le offerte all’associazione Amici del Gatto Randagio che gestisce il gattile di Osimo.

