OSIMO - Anna ha il suo nuovo cane guida che le consentirà di uscire di casa di fatto indipendente. Anna Marabini, 84 anni, cieca da 12 anni in seguito a incidente di caccia, è la sorella del compianto don Dino, non a caso fondatore della Lega del Filo d’Oro.

Viveva a San Biagio col marito ma ora, vedova, sta al Duomo. Nonostante non fosse sola, da oltre 30 anni si è sempre affidata ad un cane guida grazie alle donazioni Lions, che però da Statuto non può più farne a persone che superino una certa età. Così, dopo due Pastori tedeschi e la Labrador Mya, che a 14 anni, di cui 12 a servizio di Anna, è andata meritatamente in pensione, è arrivata ora Olivia, altra Labrador, donata dai suoi famigliari. E’ il primo cane guida addestrato dall’associazione osimana Il Naso di Carlotta di Luca Zamparini, che finora aveva lavorato sui cani d’assistenza.

L'inserimento

Olivia sta facendo un inserimento graduale da una settimana. Luca la porta a casa di Anna tutte le mattine alle 7,15 assieme alla moglie Nunzia. Il cane conduce Anna in chiesa con i due addestratori che la seguono a distanza e che riportano via Olivia alle 15. «Ma dalla prossima settimana -dice Nunzia- andrà definitivamente a vivere con Anna». La bellissima Labrador ha imparato tanti comandi per poter guidare l’anziana, anche le parole parrucchiere, macellaio, chiesa, farmacia, o ad esempio il bar Diana del figlio di Anna, che si sta ora prendendo cura di Mya.

«Olivia -spiegano gli educatori- è stata selezionata in un allevamento di Mantova dopo aver appurato che era idonea, è arrivata da noi a 7 mesi, ne ha fatti 9 di addestramento intensivo, con esercitazioni anche nel centro di Ancona, all’Ikea o nei parchi ed ha dimostrato grandi capacità. Il test di fine aprile superato a Parma ha confermato che è pronta a lavorare da sola con Anna».