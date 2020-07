Sterpaglie e vegetazione in fiamme: la superficie bruciata è di sette ettari

OSIMO - I vigili del fuoco sono intervenuti attorno alle 15 a San Paterniano di Osimo per un vasto incendio di sterpaglie e vegetazione. Sul posto 3 squadre provenienti da Osimo e Ancona con 10 automezzi compresa la squadra A.I.B. provinciale, il D.O.S. VVF e l'elicottero regionale come da convenzione con la Regione Marche per la lotta contro gli incendi boschivi. Le squadre dei vigili del fuoco hanno circoscritto l'incendio e presidiato le vicine abitazioni affinché non venissero interessate dalle fiamme. L'elicottero regionale ha effettuato numerosi lanci di acqua, soprattutto nelle zone meno accessibili, secondo le indicazioni del D.O.S. sul posto. L'incendio è sempre stato sotto controllo, si è proceduto al minuto spegnimento e alla bonifica con la collaborazione del personale volontario A.I.B. della Regione Marche. La superficie bruciata è di circa 7 ettari. © RIPRODUZIONE RISERVATA