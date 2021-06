Choc sulla Statale 16, mamma e bimbo nel passeggino investiti da un'auto: all'ospedale in codice rosso

OSIMO – Choc ad Osimo Stazione, dove una mamma e il suo bimbo nel passeggino sono stati investiti da un'auto. Subito da Torrette si è alzata in volo l'eliambulanza, ma per fortuna le condizioni dei feriti non sono gravi. Entrambi sono stati trattati sul posto. La donna è stata trasferita a Torrette, il figlio al Salesi, tutti e due con codici rossi precauzionali. L'incidente è avvenuto attorno alle 17 lungo la Statale16, all'altezza della stazione di servizio Q8. La donna e suo figlio nel passeggino stavano per attraversare la strada quando sono stati centrati da una Fiat Punto. Sul posto, oltre al 118, sono intervenuti i vigili urbani.

