Si è spenta a 96 anni Arduina, la città â€‹piange la sua staffetta partigiana

OSIMO - Sabato scorso, a 96 anni, è venuta a mancare la staffetta partigiana Arduina Carlini, una donna che ha lottato tutta la vita con coraggio e determinazione per le idee in cui credeva. Negli anni bui del fascismo e dell’occupazione nazista, Arduina, mettendo a rischio la propria vita – per gli ideali di giustizia e libertà – portava i dispacci e le comunicazioni ai vari gruppi di partigiani che vivevano nascosti nelle nostre campagne. Il ricordo della presidente del consiglio comunale Paola Andreoni: «È grazie, anche, alla scelta e al coraggio di persone come Arduina se la nostra città è riuscita a riconquistare la libertà e la democrazia. Osimo le è riconoscente e come protagonista della Resistenza abbiamo il dovere di non dimenticare e di riaffermare questi valori ogni giorno».