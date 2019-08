Lo specialista delle fughe incastrato di vigili con un blitz "hi-tech"

di Giacomo Quattrini

OSIMO - Si era già reso protagonista di due fughe con inseguimenti pazzeschi, la prima a Cerretano il 21 marzo 2018 a bordo di una Citroen C3, poi ad Osimo lo scorso 8 aprile con una Citroen C2 bloccata alla Baraccola dopo diversi chilometri di corsa da brividi. Entrambe le volte beccato con un’automobile sotto sequestro, senza revisione e pure senza la patente di guida, e denunciato per le molteplici violazioni al Codice della strada durante le sue scorribande, con incidenti sfiorati a più riprese.Questa volta però gli agenti della polizia municipale guidati dal comandante Graziano Galassi hanno voluto evitare un altro pericoloso inseguimento e lo hanno osservato dal sistema diffuso di videosorveglianza comunale e lo hanno atteso al varco, in una zona poco trafficata dove non avrebbe messo a rischio l’incolumità di pedoni e altri automobilisti.