Osimo, vedono i poliziotti e provano a disfarsi di hashish e più di duemila euro: presi i pusher ragazzini

OSIMO - Quando hanno visto arrivare la Polizia, hanno provato maldestramente a disfarsi delle dosi di hashish e di più di duemila euro: denunciati per spaccio tre pusher ragazzini.

Luce sempre accesa nel suo appartamento, ragazzo di 23 anni trovato morto in camera da letto

È successo a Osimo durante un servizio di pattugliamento, dutante il quale gli agenti hanno un gruppo di ragazzi già noti per i loro precedenti. Alla loro vista, i giovani hanno provato a dileguarsi e quindi sono scattati i controlli nei confronti di cinque di loro: tre poi saranno denunciati per spaccio. I poliziotti, infatti, hanno trovato più di 5 grammi di hashish già diviso in dosi e ben 2.120 euro in banconote di piccolo taglio. Di cui uno dei ragazzi, a conferma della provenienza ilelcita della somma, ha provato a disfarsi. Due dei ragazzi, ancora minorenni, sono stati riaffidati alle proprie famiglie.