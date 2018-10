Spaccio al Foro Boario: ragazzo â€‹arrestato con hashish e cocaina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSIMO – Ancora spaccio di droga in centro, sempre al Foro Boario. I carabinieri hanno proceduto ad intimare l’alt ad una Volkwagen Golf nella quale era seduto un 36enne italiano. Durante il controllo il ragazzo ha manifestato un certo nervosismo che ha indotto i carabinieri ad approfondire l’attività e a procedure quindi ad una ispezione personale e poi al mezzo di trasporto. Durante le fasi della perquisizione il 36enne ha tentato la fuga disfacendosi di un involucro. Ma il tentativo di sottrarsi alla giustizia è stato vano, con i carabinieri che non solo lo hanno bloccato prontamente ma hanno pure rinvenuto una confezione contenente hashish. La successiva perquisizione domiciliare ha consentivo poi il sequestro di cocaina, di un bilancino di precisione e di materiale vario utilizzato solitamente per il confezionamento di dosi.