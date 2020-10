Spaccio di droga fuori da scuola: scatta l’allerta, ecco le spycam

OSIMO - Saranno il liceo Campana, l’Itc Corridoni, l’Iis Laeng al San Carlo e la media Caio G.Cesare i quattro plessi dove verranno installate le spycam nell’ambito del progetto “Scuole sicure” promosso da Prefettura e amministrazione comunale.

Si sono scelte dunque le sedi dei tre Istituti superiori di Osimo e la scuola media più grande della città per la realizzazione del progetto di contrasto allo spaccio di droga tra gli studenti. Al Comune arriverà un contributo di 20.866 euro dal Ministero dell’Interno per un’azione di prevenzione a 360 gradi. Le nuove cam di videosorveglianza pubblica saranno montate a inizio 2021 nei parcheggi dei quattro plessi ma sarà anche aumentato il presidio con interventi straordinari della polizia locale negli istituti.



Il progetto “Scuole sicure” prevede anche lezioni informative tenute dagli agenti che avranno a disposizione strumentazioni per sensibilizzare i ragazzi. In particolare, verranno utilizzati dei visori che permetteranno di dimostrare la percezione visiva degli effetti attivati dal consumo di droghe e alcool. «Grazie a questi fondi ministeriali -dice il sindaco Pugnaloni- il corpo di polizia locale sarà dotato anche di un nuovo etilometro, che sarà usato per il rafforzamento dei controlli in strada». Un intervento, dunque che «non guarda solo alla repressione dei fenomeni legati allo spaccio e all’alcool tra gli studenti, ma -dice il sindaco- che punta soprattutto all’educazione alla legalità e ai giusti stili di vita»

