Spaccio con la supercar e droga nella spazzatura: arrestata la pusher

OSIMO – Pusher fantasiosa, all’interno di una paletta raccogli spazzatura aveva occultato hashish e cocaina, forse convinta che nel caso di una eventuale perquisizione difficilmente gli investigatori sarebbero andati a cercare proprio in quel posto la presenza di sostanze proibite. Invece il fiuto allenato dei carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Osimo ha rintracciato poco dopo l’ingresso in casa l'ulteriore droga celata nell’utensile in cucina, oltre quella già sequestrata al momento della cessione in strada ad un cliente.

Così una cittadina italiana di 37 anni è stata arrestata con l’accusa di spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, e l’acquirente, un trentenne del posto, segnalato alla Prefettura di Ancona. La donna si trovava a bordo di un’Audi A3 nei pressi di un distributore di carburanti quando è stata notata dai militari della Compagnia osimana in servizio nella zona, che hanno visto lo spaccio ad un ragazzo arrivato a piedi.

