Sos dell’Oipa: «Ritrovate in zona San Biagio polpette avvelenate per i cani»

OSIMO - Torna l’allarme delle esche avvelenate per cani in strada. A segnalarne la presenza ieri la sezione di Ancona dell’Oipa, l’Organizzazione internazionale protezione animali. Dalla propria pagina Facebook fa sapere che alcune polpette di medie dimensioni avvolte da veleno blu, presumibilmente per topi o lumache, sono state ritrovate a San Biagio, nella zona del centro commerciale, tra via Manzoni e via D’Annuncio, a poca distanza dalla scuola elementare.

Le polpette ritrovate sono state raccolte e portate ai carabinieri facendo denuncia verso ignoti e chiedendo di accertare se fossero avvelenate. «Fate attenzione che ce ne potrebbero essere ancora, in tal caso contattate le forze dell’ordine, ci raccomandiamo cani al guinzaglio, gatti in sicurezza e lontano dalla zona» scrive l’Oipa Ancona lanciando il grido di allarme sui social. La segnalazione è subito rimbalzata ieri mattina nelle chat della frazione per far circolare la notizia e mettere al riparo gli animali portati a spasso.



Negli stessi gruppi di Whatsapp e Facebook, nei mesi scorsi, alcuni residenti di San Biagio avevano lamentato l’eccessiva sporcizia lasciata dalle deiezioni canine lungo i marciapiedi della zona residenziale della frazione. Alcuni spazientiti dalla sporcizia trovata sotto casa potrebbero aver lasciato le esce avvelenate, mettendo tutti a repentaglio. Su questo dovranno essere i carabinieri a far luce, sfruttando anche la videosorveglianza installata nella frazione, sia pubblica che privata, come quella della Bcc di Filottrano, che si trova a pochi passi dalla zona delle polpette sospette. Di sicuro a San Biagio i proprietari di cani da tempo invocano la realizzazione di uno sgambatoio, presente ma molto piccolo solo a Osimo Stazione, o più grande ma in centro città. Inoltre servirebbero più bidoncini dei rifiuti nei marciapiedi nei quali gettare le deiezioni canine raccolte dai proprietari rispettosi del senso civico.

