Sos, i morti superano i loculi Al cimitero non c’è più posto Il Comune corre ai ripari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSIMO - È emergenza cimiteri a Osimo, dove i loculi sono troppo pochi rispetto ai decessi. In alcuni da mesi non ci sono più spazi per i cari defunti. In particolare in quello di San Biagio e di via San Giovanni, nel capoluogo quindi, i loculi sono tutti già occupati. Le famiglie da qualche mese hanno dovuto far tumulare i loro cari in altri camposanti comunali, ad esempio al Maggiore in sostituzione di quello di San Giovanni o a Santo Stefano al posto di quello di San Biagio, con costi che aumentano nel caso un domani volessero trasferirli più vicino a casa. Da anni si attendono ampliamenti dei cimiteri dopo quello già fatto da tempo al Maggiore, evidentemente risultato insufficiente.Intanto per tamponare l’emergenza l’amministrazione Pugnaloni ha realizzato altri ossari dove trasferire le salme liberando dei loculi sia a San Biagio che in via San Giovanni. In un post su Facebook, nonostante l’attesa che si protrae da mesi, Pugnaloni parla di «intervento tempestivo per San Giovanni e San Biagio per sopperire alla mancanza di loculi», pubblicando la foto dei tecnici di Astea Servizi al lavoro per «la posa in opera di loculi ossari che permetteranno di liberare spazi ai cari defunti che negli ultimi mesi del 2017 sono dovuti emigrare in altri cimiteri e che ora potranno tornare». A Passatempo sono iniziati i lavori del nuovo colombario, per una spesa di circa 100 mila euro.Più imponente sarà il cantiere previsto a San Biagio, che riguarda anche la zona di Osimo Stazione, e per il quale il sindaco conferma che è «in partenza la gara per l’ampliamento del cimitero». Avverrà sul versante della chiesa, proprio dietro la tribuna del campo sportivo Comunale dove gioca il San Biagio Calcio. Il cantiere avrà un costo che si aggirerà per il Comune sui 200mila euro e non terminerà prima del prossimo inverno. Il progetto di ampliamento a San Biagio prevede anche un parcheggio nello stesso ettaro tra cimitero e chiesa donato a suo tempo dall’impresa agricola della famiglia Fava.Inoltre «per fine anno –assicura il primo cittadino- ci sarà la gara per i nuovi colombari al cimitero San Giovanni» mentre «entro l’estate l’approvazione del progetto esecutivo del parcheggio al cimitero di Santo Stefano ed entro fine anno la sua realizzazione». Non solo cantieri avviati per i nuovi ossari a San Giovanni e San Biagio in questi giorni, il sindaco ha anche pubblicato le foto dei lavori in corso in via Fontemurata, la stradina di campagna che da via Chiaravallese a San Paterniano scende sotto al Borgo per arrivare a Santo Stefano. «È partito l’intervento di ripristino post neve per il cedimento della sede stradale. Subito dopo i lavori di asfaltatura», ha fatto sapere Pugnaloni. Resta invece da risolvere il cedimento registrato in via Montecesa per il quale i residenti da giorni hanno chiesto provvedimenti.