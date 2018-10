Sorpresa sui cieli della città: â€‹volteggia sua maestà l'aquila reale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSIMO - Aquila reale a Osimo: è stata avvistata, nei giorni scorsi, nei cieli tra Villa e Casenuove. Un evento rarissimo, perché le aquile reali vivono sopra i 900-1.000 metri e anche i monti più vicini a Osimo, come il Conero o quello della Crescia, sono troppo bassi per ospitarli.Lo stupore dei residenti è stato enorme nei giorni scorsi, con la notizia rimbalzata sui social. Giordano Squadroni, grande appassionato di rapaci, è riuscito anche a immortalare l’aquila mentre volava sopra il tetto della sua casa a Villa. «È stato emozionante e sorprendente, una fortuna ammirarla volare qui. Nelle Marche - racconta - ci sono poche coppie, non é un’animale che si vede tutti i giorni». A confermarlo è stato il suo amico veterinario Gianluca Tiranti di Ostra, secondo il quale «in zona di Osimo avvistare un simile esemplare non è usuale».