Sollievo: Silvana Binci ritrovata viva in un dirupo poco lontano da casa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSIMO – E’ viva ed era vicino casa Silvana Binci, l’82enne scomparsa da giovedì. Dopo oltre 48 ore è stata ritrovata in una scarpata in via Calipari, una traversa di via Recanati, la strada che scende dalla Sacra Famiglia alla Vescovara.L’anziana era cosciente, incastrata fra i rami, con un principio di ipotermia e la probabile frattura del bacino per la caduta rovinosa. Dopo l’accorato appello del figlio Alessandro Pangrazi sui social e la denuncia di scomparsa ai carabinieri, per ricercarla il sindaco aveva aperto anche il Coc con polizia municipale, vigili del fuoco e protezione civile. A ritrovarla verso le 15 sono stati i cani della polizia di Stato in un fossato a neanche un km di distanza dalla casa di via Martiri della Libertà, dalla quale Silvana si era allontanata per una passeggiata giovedì alle 10. L’anziana, che soffre di problemi cognitivi, è stata trasferita in eliambulanza all’ospedale di Torrette ma non sarebbe in pericolo di vita.