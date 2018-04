Silvana Binci dispersa da ieri: scattano le ricerche e gli appelli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSIMO - E' uscita ieri e non è più tornata: è allarme a Osimo per la scompsrsa della signora di 82 anni Silvana Binci.L'allarme è scattato ieri sera quando i familiari non l'hanno vista rientrare a casa e si sono ovviamente preoccupati.La signora dovrebbe avere con sè la borsa con il protafoglio ed i documenti quindi, anche se in possibile stato confusionale, può essere facilmente identificabile. Alcune segnalazioni parlavano della presenza della donna ad Ancona e Castelfidardo, ma le ricerche, al momento, non hanno dato esito alcuno.