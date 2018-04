Silvana Binci non si trova ancora: partite le ricerche anche con i cani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSIMO - Apprensione ad Osimo per la sorte di Silvana Binci, la donna di 82 anni che è scomparsa senza lasciar tracce ormai da giovedì. Erano le dieci di mattina quando è uscita di casa e non ha fatto più ritorno, innescando un spirale di ansia e preoccupazione per i familiari. Da ieri sera sono partite le ricerce anche nelle zone boschive: impegnati i carabinieri, i vigili del fuoco, le unità cinofile ed i volontari della protezione civile. Ieri le ricerche si erano concentrate su Ancona e Castelfidardo, dove ci sarebbero state alcune segnalazioni, ma purtroppo senza esito.