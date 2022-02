Silos di polvere metallica di una ditta avvolto dalle fiamme: momenti di grande paura

OSIMO - Momenti di grande apprensione quelli vissuti oggi per un incendio in un silos di polvere metallica di una ditta che si è sviluppato nella frazione Padiglione di Osimo. Immediata la richiesta di intervento ai vigili del fuoco che si sono portati sul posto con due autobotti. Grazie anche al supporto personale dalla sede centrale di Ancona con l’autoscala i vigili del fuoco hanno spento le fiamme quindi hanno provveduto al monitoraggio dellaa temperatura con la termocamera e messo in sicurezza l’area dell’intervento anche se non erano coinvolte persone.

