Sgommate e testacoda nel parcheggio di notte: sospetti di corse illegali

OSIMO - I residenti di via Agnelli, zona industriale parallela alla linea ferroviaria di Osimo Stazione, chiedono di liberare il grande parcheggio dalle scorribande notturne di automobilisti spericolati. Nel parcheggio, realizzato negli ultimi anni per dare sfogo ai posteggi degli utenti della stazione, si svolgono le prove pratiche h24 di scuola guida di auto e moto ma il sospetto dei residenti è che alcuni automobilisti fin troppo sportivi, forse addirittura in gara tra loro, si divertono a fare sgommate e testacoda, disturbando la quiete pubblica.A segnalarlo sui social E.L., residente che chiama in causa il sindaco, pubblicando un video serale di un’auto che si diverte a fare testa coda. «Al di la degli esami, se qualcuno usasse il piazzale per fare sgommate notturne, si sarebbero presi già provvedimenti? Una risposta bisogna darla come promesso in campagna elettorale»