Sgominata la banda dei furti in casa: decine di colpi, dieci arrestati

di Laura Ripani

OSIMO - Il colpo che hanno messo a segno a San Benedetto è considerato un punto di svolta delle indagini secondo gli investigatori della squadra mobile di Latina che hanno trovato la collaborazione dei colleghi della questura di Ascoli e di L’Aquila. In Riviera, infatti, l’abile colpo della banda finita in manette nei giorni scorsi (10 gli arresti) nel capoluogo ciociaro era andato a segno ma le successive indagini avevano permesso di recuperare l’intera refurtiva, circa un chilo e mezzo d’oro, sottratto in un appartamento della città delle palme.Tutto è iniziato con la morte di di Domenico Bardi, 41 anni, ucciso dall’avvocato Palumbo di Latina dopo che il professionista era stato avvertito dall’allarme che qualcuno stava entrando nella sua casa. Gli inquirenti, guidati dal capo della Mobile Carmine Mosca, erano così entrati in possesso dei cellulari del morto e, soprattutto della Postepay che portava con sé grazie alla quale hanno notato numerosi accessi.