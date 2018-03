Sfondano la vetrina a colpi di mazza: ladri incappucciati costretti alla fuga

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSIMO - Ennesima spaccata la notte scorsa al punto vendita Sinergy, già Stura elettrodomestici, in via Jesi a Padiglione. È il quarto raid ladresco negli ultimi 2 anni tra lo storico negozio osimano e quello di Filottrano. L’ultimo un mese fa, con i malviventi che si allontanarono a mani vuote per il sistema d’allarme a nebbiogeno e l’abbaiare del cane del titolare del negozio, Rossano Stura, che dalla propria abitazione di via Jesi si svegliò urlando contro ai ladri.Questa volta allo stesso modo i malviventi sono stati costretti a scappare senza riuscire a rubare nulla per il nebbiogeno che ha reso impossibile il loro blitz. Dal sistema di videosorveglianza, controllato ieri dagli inquirenti, si notano tre persone di statura media e robusta, tutti a volto coperto, che sono arrivate a bordo di una Mini Cooper di modello cross country. Hanno parcheggiato la vettura, rubata poco prima, lungo via Jesi, la provinciale che taglia Padiglione sulla direttrice Loreto-Jesi. A quel punto hanno sfondato a mazzate l’ingresso del negozio di elettrodomestici di Stura ma il nebbiogeno li ha costretti subito a scappare. Arrivati alle 3,05, sono rimasti dentro al locale appena 10-15 secondi costretti a desistere per via del sistema d’allarme che si era attivato e già alle 3,08 si intravede dalle immagini delle spy-cam la Mini in fuga con i tre a bordo in direzione Casenuove. L’allarme ha fatto mobilitare una pattuglia dei carabinieri di Osimo che si sono messi ad inseguire la Mini per diversi chilometri, passando quindi per le campagne tra Casenuove e San Paterniano.Una volta arrivati in zona Polverigi, e vistisi tallonati dai militari, i tre ladri hanno interrotto la marcia, lasciato la Mini rubata a bordo strada e si sono dileguati nel buio dei campi riuscendo a far perdere le loro tracce. «È frustrante, è la quarta volta che ci capita, la prima nel 2015, l’ultima circa un mese fa», ha detto sconsolato Stura, che ieri è riuscito comunque a tenere aperta l’attività, senza però poterla lasciare per la pausa pranzo a causa della porta d’ingresso divelta dai ladri. «Non dormo più per la paura e la frustrazione, mi sento quasi un dannato io e non loro che impunemente continuano a tentare il furto», ha commentato il negoziante osimano doc.