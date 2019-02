Settimana choc con i ladri scatenati: un furto ogni giorno

di Giacomo Quattrini

OSIMO Allarme furti nei rioni e nelle frazioni a nord di Osimo, con tanto di assemblea del consiglio di quartiere che sarà indetta al circolo Acli di San Biagio per parlare del tema sicurezza. Questa settimana sono stati almeno sette i furti nella zona tra San Biagio e Aspio e che hanno seguito quello registrato nella villetta di via Guazzatore, il rione bene sul versante nord del capoluogo dove i ladri hanno portato via circa 10mila euro tra oro e gioielli. Mercoledì scorso invece razzia di auto tra via Edison e via De Nicola all’Aspio. In una sola notte ben tre le Citroen (due C3 e una C2) rubate dai garage o posteggiate sotto casa lungo la strada.Poi una banda, forse diversa viste le modalità e il bottino, ha seminato il panico a San Biagio nella zona tra via Parini e via Alfieri. I ladri hanno ad esempio forzato un infisso in un appartamento all’angolo tra le due strade e dove abita una anziana signora. Per fortuna l’abitazione era provvista di sistema antifurto e così i malviventi sono stati costretti a scappare al suono dell’allarme.