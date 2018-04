Coppia di sessantenni in crisi, lei chiusa fuori casa dal marito

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSIMO - Coppia di 60enni in crisi sentimentale. A tal punto che lei, per poter rientrare in casa, è stata costretta a chiamare la polizia. E’ successo mercoledì sera in via Cagiata, la lunga strada che collega Osimo a Campocavallo costeggiando quartiere Vescovara. Tra i due ci sono gravi difficoltà relazionali, con procedimenti giudiziari in corso per violenze e anche stalking. Eppure moglie e marito abitano ancora sotto lo stesso tetto, cercando di trovare un equilibrio in una delicata convivenza tra over 60 ormai in aperta rottura. Al termine di una scampagnata nel giorno della Liberazione, la donna è rientrata a casa dopo cena ma ha trovato il portone chiuso a chiave all’interno.Così i suoi tentativi di aprire sono stai inutili. Avrebbe cercato più volte di richiamare l’attenzione del marito, ma non c’è stato nulla da fare.Visti i precedenti e per far verbalizzare quello che sembrava un’esclusione dal proprio domicilio, la sessantenne ha chiamato il 113. Gli agenti del commissariato di Osimo, conoscendo le tensioni tra i due, sono subito corsi sul posto. E al loro arrivo il marito ha aperto il portone facendo entrare in casa la moglie. «Stavo semplicemente dormendo, non avevo sentito il campanello e i suoi richiami» ha spiegato l’uomo apparentemente tranquillo ai poliziotti del commissario Giuseppe Todaro. Ma la consorte, spazientita e forse spaventata, ha preferito raccogliere alcune sue cose e pernottare da parenti in zona. In mancanza di reati procedibili d’ufficio, non c’è stata una denuncia a carico dell’uomo, ma l’intervento della polizia necessario per far entrare la moglie sarà verbalizzato e inviato alle autorità giudiziarie che già si occupano della diatriba.Ieri pomeriggio invece un altro intervento vicino a via Cagiata è stato svolto dai carabinieri. Un ragazzo tossicodipendente in crisi di astinenza ha dato in escandescenze in casa e il padre ha chiesto aiuto al 112. Gli uomini dell’Arma sono stati costretti a fare un tso al giovane portandolo all’ospedale per placarlo.