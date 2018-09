Senza assicurazione vede i vigili urbani: abbandona l'auto e se ne va

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSIMO - Un automobilista vede una pattuglia della polizia municipale, ferma la marcia e si allontana a piedi non avendo copertura assicurativa sul mezzo. Ma il suo tentativo di sottrarsi al controllo degli agenti del comandante Graziano Galassi cade nel vuoto. I vigili si sono accorti, hanno iniziato a girare per le vie di Campocavallo rintracciandolo poco dopo. Maxi multa da 849 euro per la mancata copertura assicurativa e l’inevitabile sequestro del mezzo.