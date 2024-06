I vigili del fuoco sono intervenuti ieri sera alle 23.30 in via Muzio Gallo ad Osimo per un pino caduto lungo la via bloccandola completamente. Sul posto le squadre di Osimo e Ancona hanno tagliato il grosso albero per ripristinare la viabilità e consentire il transito ai residenti.

L'intervento a Senigallia

Poche ore prima l'intervento a Senigallia

Poche ore prima i vigili del fuoco erano invece intervenuti in tarda serata a Brugnetto di Senigallia per un albero pericolante. La squadra dei Vigili del Fuoco si è recata sul posto per tagliare la pianta, già visibilmente inclinata, e ripristinare le condizioni di sicurezza.