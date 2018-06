Si scatta un selfie disteso sui binari per riconquistare l'amore della ragazza

di Giacomo Quattrini

OSIMO - Stalker già a 25 anni e dopo appena quattro mesi di relazione. Su richiesta di una 24enne di Osimo un giovane residente a Castelfidardo ha ora un divieto di avvicinamento, che se violato comporta l’arresto immediato. L’ammonizione emessa dal Questore di Ancona è stata annunciata ieri dal commissariato di polizia di Osimo che ha seguito le indagini su un presunto caso di stalking che vede coinvolti due giovani della zona. Lei 24 anni di Osimo, lui 25 di Castelfidardo, entrambi con un lavoro e una famiglia normale.Niente droga, niente precedenti con la giustizia, eppure finiti dentro un incubo già così giovani. A crearlo l’incubo è stato il giovanotto di Castelfidardo, che in passato era stato già lasciato dall’ex fidanzata per lo stesso motivo: troppo geloso, al tal punto da diventare aggressivo, ingestibile. I due giovani si sono conosciuti appena quattro mesi fa, ma già dopo due la ragazza si rende conto che il 25enne che stava frequentando non era l’uomo che immaginava, anzi.