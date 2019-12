Zona sotto scacco, sei colpi in una sola sera. Residente scatta una foto: è caccia al ladro

OSIMO - Altra serata da incubo per i residenti di San Biagio, che mercoledì hanno vissuto ore di panico con almeno sei abitazioni finite nel mirino dei ladri. Nel gruppo Whatsapp allestito il mese scorso dopo la precedente ondata di furti sono state scambiate informazioni in tempo reale sui raid, con tanto di foto del ladro che ha colpito di una abitazione di via Pascoli, dove il padrone di casa, pur lontano, ha potuto immortalare l’immagine dalla spycam collegata al suo cellulare. La foto zoomata del ladro che forza la persiana ha poi fatto subito il giro dei social.

LEGGI ANCHE:

Si arrampicano e si chiudono in casa, paura nella cittadina: sette furti in due giorni. Caccia all'Opel scura

Furti senza respiro, case sotto assedio: frazione sorvegliata con 4 pattuglie

Il primo appartamento colpito verso le 18,30 in via D’Annunzio, strada dove si trovano diverse villette e già colpita a novembre. I ladri sono passati dal giardino rompendo la recinzione perimetrale e poi sono saliti sul terrazzo del primo piano razziando un po’ di oro da un’abitazione il cui titolare non c’era. Di lì i ladri si sono spostati nella vicina via Pascoli dove ci sono molte palazzine residenziali. Qui hanno tentato almeno tre colpi ma i cittadini li hanno sventati. I ladri hanno provato ad entrare in una casa il cui dirimpettaio si è accorto della presenza e li ha messi in fuga.



I carabinieri, che erano già in zona dopo il primo colpo di via D’Annunzio, hanno anche tentato un inseguimento a verso i campi dietro via Pascoli in direzione via Colle San Biagio, ma non c’è stato niente da fare. Un altro tentato colpo è stato poi segnalato in via San Giacomo della Marca, zona sempre dietro via Pascoli. I residenti riuniti nella chat, dalla quale nelle scorse settimane avevano proposto anche di fare le ronde, hanno chiesto al presidente del consiglio di quartiere Elia Campanale di farsi portavoce ieri mattina con il sindaco. Al quale sono state riferite alcune richieste, come quella di illuminare meglio il quartiere, che oltretutto in diversi punti era rimasto al buio la notte prima dei furti. Altri residenti avevano riproposto le ronde, o di chiedere alla Prefettura l’intervento dell’esercito almeno sotto le feste natalizie, che è il periodo più sensibile, oppure di organizzare una fiaccolata di protesta, che però lo stesso sindaco ieri ha sconsigliato a Campanale: «Evitiamo di costringere la polizia a organizzare un servizio d’ordine per la manifestazione pubblica, lasciamola lavorare sul campo contro i furti», è stato in sintesi il messaggio di Pugnaloni. I ladri dell’altra sera sono stati spregiudicati facendosi beffa dei sistemi d’allarme scattati in diversi appartamenti o addirittura di telecamere che in un caso li hanno pure immortalati. E proprio il giorno prima di questi ultimi raid il Comune aveva fatto installare a San Biagio due nuove spycam pubbliche dopo quelle mese l’anno scorso in via Ancona vicino al distributore Q8. Una è stata posizionata in via Tenco tra l’asilo nido e la rotatoria Eurospin e un’altra proprio in via Pascoli vicino alla scuola elementare.

La polemica

La raffica di colpi dell’altra sera ha anche riacceso la polemica politica, con la portavoce di Fdi Maria Grazia Mariani che attacca l’amministrazione comunale, mentre Dino Latini poco dopo i furti, verso le 22, si è fatto un videoselfie da San Biagio diffuso sui social nel quale ha chiesto più pattugliamenti e annunciato ronde da parte di volontari delle Liste civiche nella frazione. Ieri pomeriggio un altro furto all’Abbadia e due tentati: due persone sono scappate a piedi nelle campagne. Altro inseguimento dei carabinieri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA